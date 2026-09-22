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Saimbeyli'deki deprem sonrası Jeoloji Odası Başkanı Tatar artçıların süreceğini söyledi

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Saimbeyli'deki deprem sonrası Jeoloji Odası Başkanı Tatar artçıların süreceğini söyledi
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Adana Saimbeyli'de dün gece 04.02'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu; çevre illerde hissedildi, olumsuzluk yaşanmadı. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, depremin orta şiddetli olduğunu ve artçıların süreceğini söyledi.

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, Saimbeyli'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Faylar birbirini tetiklediği için burada oluşan bir deprem, başka bir fayı tetikliyor. Bu nedenle artçı depremler devam edecektir" dedi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün gece saat 04.02'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"Depremden kaçış yok"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, bu depremlerin beklenen depremler olduğunu ifade ederek, "Burada daha önce de depremler olmuştu. Bazı kaynaklara göre 4.8, bazılarına göre ise 5 büyüklüğünde bir depremdi. Sığ depremler olduğu için çevre ilçelerden hissedildi. Orada olan deprem merkezi etkilemez. Bu büyük bir deprem değil. Orta şiddetli bir deprem. Saimbeyli gibi küçük bir ilçede oldu. O nedenle pek bir etkisi olmaz. Bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Depremden kaçış yok. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Deprem öldürmez bina öldürür. Binanız sağlamsa 5 büyüklüğündeki depremler çok bir etki oluşturmaz" ifadelerini kullandı.

"Artçı depremler devam edecektir"

Artçı depremlerin devam edeceğine de vurgu yapan Dr. Tatar, "Yumurtalık-Karataş fayında 1998 depremi gibi bir deprem olursa Güney Adana etkilenecektir. Ancak binanız güvenli bir binaysa korkmanıza gerek yok. Artçı depremler olacaktır. Çünkü enerji birikimi devam ediyor. İrili ufaklı depremler olmaya devam ediyor. Bunun sebebi 6 Şubat 2023 depremleri. Faylar birbirini tetiklediği için burada oluşan bir deprem, başka bir fayı, koca bir bloku tetikliyor. Bu nedenle artçı depremler devam edecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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