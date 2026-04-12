Palandöken'de kar kalınlığı 210 santimetreye ulaştı

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ile birlikte Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 210 santimetreye ulaştı. Hafta sonu etkili olan kar yağışı ile birlikte kayak merkezinde adeta görsel şölen yaşandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 10 Nisan Cuma günü başlayan yoğun kar yağışı, hafta sonunda da etkisini sürdürerek bugün öğle saatlerine kadar devam etti. Yağışla birlikte bölgede yaklaşık 20 santimetre yeni kar örtüsü oluştuğu belirtilirken son yağışların ardından Palandöken Kayak Merkezi'nde toplam kar kalınlığının 210 santimetreye ulaştığı açıklandı. Yağan kar ile birlikte kayak şartlarının önemli ölçüde iyileştiği ve merkezin adeta yeniden tazelendiği ifade edildi.

Palandöken Kayak Merkezinde bugün teknik karlama çalışması gerçekleştirildiği ve çalışmaların sabah saatlerine kadar tamamlanmış olacağı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı