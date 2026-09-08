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Orman yangının ardından yürek yakan görüntüler: Evler küle döndü

Orman yangının ardından yürek yakan görüntüler: Evler küle döndü
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Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında yanan evler havadan görüntülendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında yanan evler havadan görüntülendi. Yangında evi hasar alan Hüseyin Bozkurt, "Çok büyük bir yangın, 6 tane ev yandı, gitti. Bende son anda kurtardım kendi evimi" dedi.

Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan orman yangını sonrası bölgedeki bazı evler tamamen yanarken bazılarının bahçesi veya dış cephelerinde hasarlar meydana geldi. Yaşanan yangın sonrası yanan evler havadan görüntülendi.

"6 ev yandı"

Evine ait bahçesi ve bostanlığı yanan Osman Kurt, "Dün akşam yangın çıktı. Yangında gittik, evin birini söndürdük. Baya malzeme yanmıştı. Hanımı alıp aşağı mahalleye indim. Sonra da evin yanıyor dediler geri döndüm. Çok büyük bir yangın. 6 tane ev yandı gitti. Çoğu evlerde de hasar çok, yapacak hiçbir şey yok" dedi.

"Evimi son anda kurtardım"

Osman Kurt, "Bende son anda kurtardım kendimi evimi. Benim evde gitmişti, ama baya bir masrafım var. Bostan, bahçe hepsi yandı" diye konuştu.

"İnsanlarımıza bir şey olmasın, önemli olan bu"

Yangının çıktığı bölgede yaşayan Hüseyin Kurt, "Yangın çıktığı sırada şehirdeydim. Gece haberim oldu, sabah geldim buraya. Direkten çıkmış yangın. Burada annem kalıyordu, annemi de götürmüşler. Herkese geçmiş olsun yapacak bir şey yok. Can kaybı olmadı, mala gelende zaten yerine gelir. Yeter ki insanlarımıza bir şey olmasın, önemli olan bu" sözlerine yer verdi.

Öte yandan, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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