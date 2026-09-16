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Ordu’daki göl ve göletlere 80 bin yavru sazan bırakıldı

Ordu’daki göl ve göletlere 80 bin yavru sazan bırakıldı
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Ordu’da su ürünleri potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla 80 bin yavru sazan balığı, Aybastı, Fatsa ve Mesudiye ilçelerindeki göl ve göletlere bırakıldı.

Ordu'da su ürünleri potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla 80 bin yavru sazan balığı, Aybastı, Fatsa ve Mesudiye ilçelerindeki göl ve göletlere bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi'nden temin edilen 80 bin adet yavru sazan balığı Ordu'ya getirildi. Yavru balıklar, Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası Göleti, Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü ve Mesudiye ilçesindeki Topçam Baraj Gölü'ne bırakıldı. Çalışmayla göl ve göletlerde balık popülasyonunun artırılması, sportif balık avcılığının geliştirilmesi ve turizme yönelik faaliyetlere katkı sağlanması hedefleniyor. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda da balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla çeşitli göl ve göletlere sazan yavruları bırakıldığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, su ürünleri kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekerek, "Ülkemiz biyoçeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması suretiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkan tanınması büyük önem arz etmektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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