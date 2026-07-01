Van'ın yaylaları, çiçekleri ve karlı zirveleriyle mest ediyor

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Norduz bölgesi, rengarenk çiçeklerle bezenen yaylaları ve karlı dağlarıyla mest ediyor.

Her yıl çok sayıda doğasever, fotoğraf tutkunu ve gezgini ağırlayan Norduz, bugünlerde eşsiz manzaralar sunuyor. Yaylalarda açan sarı, kırmızı, mor ve beyaz çiçekler renk cümbüşüne oluştururken, yüksek kesimlerdeki dağların zirvelerinde halen erimeyen kar örtüsü dikkat çekiyor. Bir yanda yazın tüm renklerini yansıtan çiçeklerle kaplı geniş yaylalar, diğer yanda ise kıştan izler taşıyan karlı dağlar, Norduz'un eşsiz görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Doğa fotoğrafçılarının uğrak noktalarından biri haline gelen bölge, özellikle gün doğumu ve gün batımında sunduğu manzaralarla hayran bırakıyor.

"İki mevsim bir arada"

Gürpınar ilçesinin en etkileyici noktalarından biri olan Norduz bölgesi, bahar ve yaz aylarında bile erimeyen karlı dağları ve eteklerinde açan rengarenk endemik çiçekleriyle adeta bir görsel şölen sunuyor. Bölgenin en yüksek noktalarından biri olan çiçek zirvesi, eteklerindeki yeşilin her tonu ile zirvesindeki beyaz örtüyü bir arada barındırarak ziyaretçilerine dört mevsimi aynı anda yaşatıyor. Son dönemde doğa turizminin canlandığı bölge, özellikle şehir hayatının kaosundan kaçmak isteyenlerin sığınağı oldu.

Bölgeyi ziyaret eden doğa gezgini Muhammed Türken, "Şu an Van Gürpınar'a bağlı Norduz bölgesindeyiz. Burası daha çok Norduz koyuyla ünlü olan bir yer. Şu an Haziran ayının sonlarına doğru olmasına rağmen buraya bahar yeni yeni geldi. Çünkü burada kış biraz çetin geçtiği için karlar yeni yeni erimeye başladı. Gördüğünüz gibi çiçekler burada yeni açmış. Yani buraya ilkbahar yeni geldi. Çok güzel görüntülü var. Çok endemik, bitki türüne sahip bir bölge aslında burası. Bu bitki türlerinden dolayı da Norduz koyunu nam salmaya başladı. Güzel bir yer. Eskiden burada olaylardan dolayı millet burada çok rahat gelip gidemiyordu. Ama son dönemlerde özellikle son yıllarda artık barış ve huzurun geldiği bir bölge olduğu için şu an gönül rahatlığı herkes gelip buraları görebilir. Herkesi Gürpınar'a, Norduz bölgesinde bekliyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı