Sinop Nisi Göleti Sosyal Yaşam Alanı açılışı

Sinop'ta modern bir görünüme kavuşturulan Nisi Göleti Sosyal Yaşam Alanı, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı.

Sinop'un doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak ve vatandaşlara yeni yaşam alanları sunmak amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı. Çevre düzenlemeleri ve modern sosyal donatılarla tamamen çehresi değiştirilen Nisi Göleti Sosyal Yaşam Alanı, düzenlenen resmi törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Doğayla iç içe yapısıyla dikkat çeken mesire alanı, kentin yeni cazibe merkezi olmaya aday gösterildi. Törene telefon bağlantısı ile katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu.

Törende konuşan Sinop Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, "Bugün yalnızca yeni bir tesisin açılışını gerçekleştirmiyoruz. Bugün insanımızın yaşam kalitesine değer katacak, ailelerimizi doğayla buluşturacak, ailelerimizi doğayla kucaklaştıracak, çocuklarımızın neşesine, gençlerimizin enerjisine ve büyüklerimizin huzuruna ev sahibi yapacak önemli bir yaşam alanını hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Kuş sesleriyle çocuk seslerini buluşturduğumuz bu mekandaki amacımız alana gelen misafirlerimizin aileleriyle birlikte huzur içerisinde vakit geçirebilecekleri doğa ile, gölet ile deniz manzarasını aynı anda temaşa edebilecekleri ve şehrimizin güzelliklerini yaşayabilecekleri nitelikli alanlar oluşturmaktadır. Aynı zamanda 2 ay içerisinde yapımını tamamlayacağımız gölet etrafı ahşap yürüyüş yolu ve teraslarıyla inanıyoruz ki Nisi Göleti Sosyal Yaşam Alanı kısa süre içerisinde sadece Sinop'un değil, bölgemizin de en önemli çekim merkezlerinden biri haline gelecektir" diye konuştu.

Sinop İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, Nisi Göleti Sosyal Yaşam Alanı'nda emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, "Sinop bir tarih şehri, bir kültür şehri, bir medeniyet şehri. Yeşiliyle mavinin buluştuğu muhteşem bir doğa şehri. Ama Sinop'un bu güzelliklerini, Sinop'un bu büyük mirasını Sinopluların en güzel şekilde kullanması konusunda ne yazık ki eksiklerimiz olmuş. Şimdi bir bir bu eksiklikleri tamamlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum: "Millete hizmet yolunda omuz omuza çalışacağız"

Açılış törenine telefon bağlantısı ile katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sinop merkezde kale etrafında yine sahilde iskele de Sinop'u o tarihi güzellikleriyle anacağımız bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Yine geçmişte hep beraber üzüldüğümüz sel felaketi sonrasında Sinop'un her ilçesinde, her köyünde, her mahallesinde adım adım gezdiğimiz, orada milletimizin zor gününde yanında olduğumuz bir çalışmayı sergiledik. Hamdolsun hiçbir zaman milletimize mahcup olmadık. Depremde yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2 yılda 500 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık ve 86 milyon vatandaşımızla birlikte bu inşa seferberliğini gerçekleştirdik. O süreçte Sinop'a söz verdik; 'Nisi Göleti'ni tamamlayacağız, burayı bir millet bahçesine çevireceğiz' dedik. Hamdolsun burada bugün vatandaşlarımızın, çocuklarımızın sevinçleriyle, oradaki kuşların cıvıltılarıyla, ağaçların gölgesinde en güzel haliyle Nisi Göleti'ni yaşayacakları bir projeyi, millet bahçemizi Sinop'a armağan ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Orada sevdiklerinizle, orada ailelerinizle birlikte mutlu, güzel bir şekilde vakit geçirmeyi nasip etsin diyorum. Millete hizmet yolunda bundan sonraki süreçte de Sinop için, milletimiz için hep birlikte omuz omuza çalışacağımıza buradan sizlerin huzurunda tekrar söz veriyor. Millet bahçemizin tüm eserlerimiz Sinoplu kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise "Burada Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz var. Doğayı koruyan, kollayan, restore eden bir kurum bölge müdürlüğü. 7 tane tabiat parkı. Bu önemli bir kurum ve halkımıza büyük hizmetleri oluyor. Bunu bilmemiz lazım. Aynı zamanda Orman Bölge Müdürlüğümüz var. Hem orman köylüsüne mali destek için büyük bir yoğun çalışma yapıyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda 15 tane her ilçe için bu şekilde orman parkı var. 13 tane yaklaşık turizm rotası şu anda planlanıyor" şeklinde konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, baştan sona yenilenen sosyal yaşam alanını gezerek incelemelerde bulundu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı