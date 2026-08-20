Niğde'de Taşkın Kontrolünde Önemli Aşama

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Altay Köyü'nde yürütülen taşkın kontrol çalışmalarında önemli aşama kaydedildiği bildirildi. DSİ tarafından yapılan açıklamada; projenin tamamlanmasıyla birlikte 1 mahalle ile yaklaşık 80 dekar tarım arazisinin taşkın riskine karşı korunmasının hedeflendiği belirtildi.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Türkiye genelinde sürdürülebilir su yönetimi kapsamında yatırımların sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklamada; tarımda modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, arazi toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden daha yüksek fayda sağlanması, vatandaşlara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırılması ile yerleşim yerleri ve tarım alanlarının taşkınlardan korunmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi. Bu kapsamda Niğde'de de taşkın riski bulunan bölgelerde kontrol tesislerinin inşa edildiği belirtilirken, söz konusu tesislerle vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanı sıra tarım arazileri ile su kaynaklarının korunmasının amaçlandığı aktarıldı.

"Yağmuru taştığı yerde değil, düştüğü yerde tutacağız"

DSİ tarafından yapılan açıklamada, nüfus artışı, şehirleşme ve iklim değişikliğinin su havzaları üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek hızlı şehirleşmeyle birlikte akarsu havzalarındaki insan faaliyetlerinin yoğunluğunun arttığı, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin ise yağış rejiminde düzensizliklere ve hidrolojik dengede değişikliklere neden olduğu belirtildi. Taşkınlarla mücadelede yağışların düştüğü bölgelerde kontrol altına alınmasının önemine işaret edilen açıklamada, hedefin "Yağmuru taştığı yerde değil, düştüğü yerde tutmak ve seli afet haline gelmeden yönetmek" olduğu kaydedildi.

Altay Köyü'nde taşkın kontrol çalışmaları devam ediyor

Açıklamada, Niğde'de yürütülen taşkın kontrol yatırımlarından birinin de Ulukışla ilçesine bağlı Altay Köyü'nde gerçekleştirildiği bildirildi. Altay Taşkın Koruma Tesisi kapsamında yürütülen çalışmalarla, yoğun yağış dönemlerinde meydana gelebilecek taşkınların yerleşim alanları ve tarım arazileri üzerindeki etkisinin azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, bugüne kadar 750 metre çift taraflı beton ağırlık duvar, 450 metre çift taraflı korkuluk ve 5 adet menfez imalatının tamamlandığını belirtti. Balta, 300 metre çift taraflı korkuluk imalatının ise devam ettiğini bildirdi.

80 dekar tarım arazisi koruma altına alınacak

Balta; "Proje kapsamında bugüne kadar 750 metre çift taraflı beton ağırlık duvar, 450 metre çift taraflı korkuluk ve 5 adet menfez imalatın tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 300 metre çift taraflı korkuluk imalatı ise devam etmekte. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ulukışla ilçesine bağlı Altay Köyü'nde 1 mahalle ile yaklaşık 80 dekar tarım arazisi taşkın riskine karşı kontrol altına alınacak" ifadelerine yer verdi. Açıklamada; taşkın kontrol tesislerinin yerleşim alanlarının yanı sıra tarım topraklarının korunması açısından da önem taşıdığı belirtildi.

Niğde genelinde taşkın risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği, yapılacak yatırımlarla vatandaşların can ve mal güvenliği ile toprak ve su kaynaklarının korunmasının amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı