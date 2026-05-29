İlk kez uygulandı, vatandaşlardan tam not aldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kurban Bayramı'nda ilk kez uygulanan sözleşmeli veteriner hekim uygulaması, hijyen kontrollerini etkinleştirerek vatandaşlardan tam not aldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kurban Bayramı süresince kurban kesim yerlerinde yürütülen denetimlerde bu yıl ilk kez sözleşmeli veteriner hekim uygulaması hayata geçirildi. Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kesim alanlarında rutin sağlık ve hijyen kontrolleri gerçekleştirilirken, çevre temizliğinin korunması ve muhtemel kirliliğin önlenmesi için kesim yeri sorumlularına gerekli uyarılarda bulunuldu. Kesilen hayvanlar da veteriner hekimler tarafından sağlık açısından kontrol edildi. İlk kez uygulamaya alınan sözleşmeli veteriner hekim görevlendirmesi ile izinli kesim yerlerinde bayram boyunca kesimlerin daha düzenli ve kontrollü şekilde yürütüldüğü belirtildi. Uygulamanın hem halk sağlığı hem de hijyen standartlarının yükseltilmesi açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi. İlçe tarım ekipleri, kurban kesiminin dini bir vecibe olmasının yanı sıra ciddi bir hijyen ve sağlık sorumluluğu da taşıdığına dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu fenomen türküyle karşılayacak
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

