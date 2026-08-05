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Dereköy Çayı'nda Taşkın Riskine Karşı Makineli Temizlik

Dereköy Çayı'nda Taşkın Riskine Karşı Makineli Temizlik
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Dereköy Çayı'nda başlatılan makineli temizlik ve düzenleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalarla suyun akış kapasitesinin artırılması, yoğun yağışlarda taşkın riskinin en aza indirilmesi ve bölgedeki tarım arazileri ile yerleşim alanlarının korunması hedefleniyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Dereköy Çayı'nda başlatılan makineli temizlik ve düzenleme çalışmaları aralıksız devam ederken, çalışmalarla tarım arazileri ve yerleşim alanlarının taşkın riskine karşı korunması hedefleniyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bulunan Dereköy Çayı'nda başlatılan makineli temizlik ve düzenleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında çay yatağında iş makineleriyle temizlik ve düzenleme faaliyetleri gerçekleştirilirken, suyun akış kapasitesinin artırılması ve muhtemel taşkın risklerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedeflenen çalışmalarla, bölgedeki tarım arazileri ile yerleşim alanlarının güvence altına alınması planlanıyor. Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda sürdürülen makineli çalışmaların, Dereköy Çayı'nın ihtiyaç duyulan bölümlerinde kesintisiz şekilde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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