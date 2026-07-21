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Muş'ta leylek yavruları büyük göç öncesi ilk uçuş antrenmanına başladı

Muş'ta leylek yavruları büyük göç öncesi ilk uçuş antrenmanına başladı
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Afrika'dan binlerce kilometre yol katederek Muş Ovası'na gelen leylekler, yavrularını büyüttükten sonra büyük göç öncesi ilk uçuş antrenmanlarına başladı. Yavru leylekler annelerinin gözetiminde kanat çırparak hazırlık yapıyor.

Muş Ovası'na binlerce kilometre uzaklıktan gelen leylekler, yavrularını büyüttükten sonra büyük göç öncesi uçuş eğitimlerine başladı.

Afrika'dan binlerce kilometre yol kat ederek ilkbaharda Muş Ovası'na gelen leylekler, yavrularını büyütmelerinin ardından büyük göç öncesi ilk uçuş antrenmanlarına başladı. Köylerdeki yuvalarında hareketli günler yaşayan leylekler, hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Muş Ovası, her yıl olduğu gibi bu yıl da leyleklere ev sahipliği yapıyor. Şubat ayının sonlarında bölgeye ulaşan leylekler, yuvalarında dünyaya gelen yavrularını büyüttü. Yuva çevresinde kanat çırparak uçuş denemeleri yapan yavru leylekler, annelerinin gözetiminde göç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Ağustos ayının sonlarına doğru göç hazırlıklarını tamamlayacak olan leylekler, yavrularının uçabilecek olgunluğa ulaşmasının ardından kademeli olarak sıcak bölgelere göç edecek.

Muş Telli Turna ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Kasım Avcı, leyleklerin büyük göç öncesi yavrularını hazırladıklarını ifade ederek, "Muş ilindeki köylerin büyük bölümünde leylek yuvaları bulunmaktadır. Ayrıca ilimizin tüm ilçelerinde ve ilçe merkezlerinde de leylek yuvalarını görmek mümkündür. Şubat ayının sonları itibarıyla Muş'a gelen leylekler, yavrularını büyüttü. Şu anda yavru leylekler uçuş antrenmanlarını sürdürüyor ve beslenme faaliyetlerine devam ediyor. Tabiatın zenginliği ile beslenmeleri için gerekli gıda kaynaklarının bol olması, bu bölgede kalmalarında önemli etkenlerden biridir. Bunun yanı sıra sulak alanların zenginliği ile köylerde yaşayan vatandaşlarımızın leyleklere gösterdiği ilgi, sevgi ve koruyucu yaklaşım da bu süreçte etkili olmaktadır. Leylek yavrularının uçuş antrenmanları ve uçuş eğitimleri halen devam etmektedir. Ağustos ayının sonlarına doğru göç hazırlıklarını tamamlayan leylekler, uzun yolculuklarına hazır hale gelir. Ardından kademeli olarak göç etmeye başlarlar. Ancak yıl sonuna kadar da bölgemizde leylekleri görmek mümkündür. 400'ü aşkın köyü bulunan Muş'ta yaklaşık 300 köyde leylek yuvaları ve leylekleri görmek mümkündür" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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