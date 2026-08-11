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OGM Ağustos Toplantısı Muğla Katılımıyla Yapıldı

OGM Ağustos Toplantısı Muğla Katılımıyla Yapıldı
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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey başkanlığında video konferansla yapılan Ağustos toplantısına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü geniş heyetle katıldı; yangınla mücadele ve saha faaliyetleri değerlendirildi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde yürütülen çalışmaların ve saha faaliyetlerinin ele alındığı Ağustos ayı video konferans toplantısı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye genelindeki tüm Orman Bölge Müdürlüklerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü geniş bir heyetle iştirak etti. Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür başkanlığındaki Muğla heyetinde; Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız, Ersen Çetin ve Adnan Güller hazır bulundu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonundan sağlanan video konferans katılımında ayrıca Şube Müdürleri, Fidanlık Müdürü, Etüt Proje Baş Mühendisi, Havacılık İşletme Müdürü ile Muğla ve Yılanlı Orman İşletme Müdürleri de yer aldı.

Toplantıda, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yürütülen ormancılık faaliyetleri, yangınla mücadele ve saha çalışmaları hakkında Genel Müdürlüğe bilgilendirmelerde bulunularak geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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