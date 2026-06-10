Haberler

Muğla'da öğrencilere orman yangını tatbikatı yapıldı

Muğla'da öğrencilere orman yangını tatbikatı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Denizova İlköğretim Okulu'nda öğrencilere orman yangınları konusunda bilgilendirme eğitimi ve uygulamalı tatbikat düzenledi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, geleceğin teminatı olan çocuklara orman sevgisini aşılamak ve yangınlara karşı bilinçlendirmek amacıyla Denizova İlköğretim Okulu'nda kapsamlı bir yangın tatbikatı ve bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarına karşı teyakkuzda olan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, bir yandan alevlerle mücadele hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan toplumsal farkındalık eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Denizova İlköğretim Okulu'nda öğrencilere yönelik orman yangınları eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.

Denizova Orman İşletme Şefi Sercan Eken tarafından gerçekleştirilen eğitimde, geleceğimiz olan minik öğrencilere ormanların doğa ve insan hayatı için önemi anlatıldı. Orman yangınlarının çıkış nedenleri ve yangınları önlemek için alınması gereken tedbirler hakkında uygulamalı bilgiler veren Şef Sercan Eken, çocuklara yeşil vatanı koruma bilincini aşıladı.

Eğitimde özellikle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, çevreye çöp bırakılmaması gerektiği vurgulanırken, herhangi bir duman veya yangın görüldüğünde acil durum hattı olan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin zaman kaybetmeden aranması gerektiği hatırlatıldı.

Bilgilendirme sunumunun ardından okul bahçesinde uygulamalı yangın tatbikatına geçildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme araçlarının (arözöz) da hazır bulunduğu tatbikat, öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Bir yangın anında nasıl hareket edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, ekiplerin gözetiminde yangın söndürme hortumlarını kullanarak adeta birer küçük itfaiyeci gibi söndürme çalışmalarına eşlik etti.

Etkinlik sonunda değerlendirmede bulunan Denizova İşletme Şefi Sercan Eken, orman yangınlarıyla mücadelenin sadece söndürme çalışmalarından ibaret olmadığını, en önemli kısmın önleyici eğitimler olduğunu belirtti. Eken, "Denizova İlköğretim Okulu'ndaki evlatlarımızla hem teorik hem de pratik olarak çok verimli bir gün geçirdik. İnanıyoruz ki yeşil vatanımızı bu bilinçli nesillerle birlikte koruyacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi

Prens sonunda masaya yumruğunu vurdu! Trump'a zehir zemberek uyarı
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor

Ve AK Parti sahaya indi! İlk durak Adana oldu, işte sıradaki adres
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü

Dosyada yeni gelişme: Gaffar Okkan'ın katilleri aramıza dönüyor

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskançlık cinayeti! Ölen 16, öldüren 17 yaşında

Kıskançlık cinayeti! Ölen de öldüren de henüz çocuk
'Kurallara uyacaksınız' deyip Suriyeli esnafın işletmesini mühürledi

Suriyeli esnafın gözünün yaşına bakmadı: Mühürlüyoruz burayı

Meteoroloji uyardı, Balkanlardan geliyor! Hafta sonu hava bir anda değişecek

Meteoroloji uyardı, Balkanlardan geliyor! Hava bir anda değişecek
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Kuzey İrlanda'da sokaklar karıştı! Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı

Ülke fena karıştı! Sokaklar ateşe verildi, Türk berber hedef alındı
Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda'ya büyükelçi atadı

Bir dönem Türk öldürmek serbestti, şimdi o ülkeye büyükelçi atadık
Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın verilecek

Çocuklarına bu isimleri koyanlara 4 çeyrek altın verilecek