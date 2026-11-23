Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

MGM tarafından yayımlanan meteorolojik uyarıya göre, 24 Kasım Salı günü sabah saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde başlaması beklenen sağanak yağışların, zamanla Doğu Karadeniz genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklenen yağışların, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildirildi.

Sel, heyelan ve buzlanma riskine dikkat

Meteoroloji, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Kar yağışının görüleceği bölgelerde ise buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi. Özellikle 1000 metre üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması beklenirken, sürücülerin ve bölge halkının olumsuz hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışların etkili olmasının beklendiği 24 Kasım Salı günü saat 10.00 ile 25 Kasım Çarşamba günü saat 12.00 arasındaki süreçte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı