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Şiddetli yağışlarda altyapı farkı: Sakarya tahliye etti, Ankara'da baskın

Şiddetli yağışlarda altyapı farkı: Sakarya tahliye etti, Ankara'da baskın
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Meteoroloji verilerine göre Türkiye'de etkili olan sağanak yağışlarda Sakarya'nın Ferizli ilçesinde metrekareye 65 kg yağış sorunsuz tahliye edilirken, Ankara'nın Altındağ ilçesinde 20 kg yağış su baskınlarına yol açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda dün yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlar, kentlerdeki su tahliye kapasitelerini ve altyapı durumunu yeniden gündeme getirdi. Sakarya'nın Ferizli ilçesinde metrekareye düşen 65 kilogramlık yağış su kanallarınca tahliye edilirken, Ankara'nın Altındağ ilçesinde metrekareye 20 kilogram yağış düşmesi sonucu bazı noktalarda su baskınları yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 25 Temmuz Cumartesi günü Türkiye genelinde birçok kentte kuvvetli yağış kaydedildi. Yağışın ardından farklı illerde su tahliye süreçleri ve sahadaki olumsuzluklar verilere yansıdı. Sağanağın etkili olduğu Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yapılan ölçümlerde metrekareye düşen yağış miktarı 65 kilogram olarak tespit edildi. İlçe genelinde yağmur suyunun tahliye edilmesiyle birlikte yağışa bağlı herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi. Aynı gün Ankara genelinde de sağanak yağış etkisini gösterdi. Başkentte en yüksek yağış miktarları 40 kilogram ile Kahramankazan ve Çankaya ilçelerinde ölçülürken, Altındağ ilçesinde metrekareye 20 kilogram yağış düştü.

Yağışın ardından su tahliyesinde yaşanan aksamalar nedeniyle kentin bazı noktalarında yollarda bozulmalar ve alt geçitlerde su birikintileri meydana geldi. Su baskınları sonucunda bazı araçlar sular altında kalırken, ev ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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