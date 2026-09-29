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Meteoroloji, Karadeniz'de bu geceden itibaren sarı kodlu sağanak uyarısı yaptı

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Meteoroloji, Karadeniz'de bu geceden itibaren sarı kodlu sağanak uyarısı yaptı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'nde sarı kodlu sağanak uyarısı yayımladı. Bu gece Sinop, Samsun ve Ordu'nun da yer aldığı bölgede metrekareye 60 kilograma kadar yağış beklendiğinden ani sel, heyelan ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz Bölgesi için sarı kodlu sağanak uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, son meteorolojik değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Sinop, Samsun ve Ordu'nun da yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışların bazı bölgelerde metrekareye 60 kilograma kadar ulaşmasının beklendiği bildirilen uyarıda, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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