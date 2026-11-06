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Meteoroloji, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay'da kuvvetli yağış bekliyor

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Meteoroloji, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Artvin çevresinde yağış bekliyor. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay'da yer yer kuvvetli yağış, sıcaklıklarda mevsim normallerinin 3-6 derece altı öngörülüyor.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları (Düzce ve Samsun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yerel yağmur ve sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı bulutlu 17

Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı bulutlu, doğu ve batı kıyıları sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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