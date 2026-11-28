Meteoroloji Afyonkarahisar için kar uyarısı yaptı, sıcaklık eksi 5'e kadar düşecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, Afyonkarahisar'da 30 Kasım'dan itibaren sıcaklıkların azalacağını bildirdi. Hafta boyunca iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don görülebileceği, yağışların karla karışık yağmur ve kar olacağı, sıcaklığın eksi 5 dereceye düşeceği belirtildi.
Meteorolojiden Afyonkarahisar ve bölgesi için soğuk hava ile birlikte kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bölgede hafta sonu mevsim normalleri civarına çıkması beklenen hava sıcaklıklarının, 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı belirtildi. Soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdüreceği kaydedildi.
Soğuk hava ile birlikte bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, yağışların ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği bildirildi. Yapılan değerlendirmelere göre, 30 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Afyonkarahisar'da en düşük hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düşmesinin beklendiği belirtilerek vatandaşların buzlanma, don ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları istendi.