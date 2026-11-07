Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Meteoroloji 7 Kasım'dan itibaren Batı Karadeniz'e sağanak ve kar uyarısında bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 7 Kasım'dan itibaren Batı Karadeniz'e sağanak ve kar uyarısında bulundu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji, Batı Karadeniz'de 7 Kasım 2026'dan itibaren kuvvetli sağanak ve kar uyarısı yaptı. Düzce ve Zonguldak'ta metrekareye 21-50, Bartın'da yerel 50-75 kilogram yağış; yüksek kesimlerde 5-20 santimetre kar bekleniyor, yağışlar 8 Kasım Pazar 06.00'da bitecek.

Meteoroloji, Batı Karadeniz bölgesi için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli yağış beklenirken, Bartın'da yağışların yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz'de etkili yağış bekleniyor. Düzce ve Zonguldak çevrelerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında kuvvetli sağanak yağış düşeceği tahmin edilirken, Bartın'da yağışların yerel olarak 50 ila 75 kilogram seviyesine ulaşabileceği bildirildi. Yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Uyarıda Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın iç ve yüksek kesimleri ile Karabük'ün yüksek kesimlerinde ve Bolu genelinde yağışlar yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Kar kalınlığının 5 ila 20 santimetre arasında olması bekleniyor.

Yağışların 8 Kasım 2026 Pazar, saat 06.00'da bitmesi bekleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'ye Archie Brown'dan kötü haber! 3 maçlık ceza değişmedi11

İtiraz sonuçlandı, TFF kararını açıkladı!
Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Dünya onu arıyordu! Mersin'de bakın nerede yakalandı
Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt

Emre'den İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı

Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı
SPK, 3 şirketin işlemlerinde 88 kişi hakkında suç duyurusu kararı verdi

3 şirketin işlemleri mercek altında! SPK'dan 88 kişiye suç duyurusu
Milli takıma katılmayı reddeden Iraklı futbolcu Montader Madjed'e idam tehdidi

Milli daveti reddetti, idamla tehdit edildi
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...