Meteoroloji, 4 ilde toz taşınımının salı öğle saatlerine kadar süreceğini bildirdi

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şanlıurfa için toz taşınımı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının salı öğle saatlerine kadar Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağış olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı