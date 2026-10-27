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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ'ı kuvvetli yağışa karşı uyardı

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ'ı kuvvetli yağışa karşı uyardı
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ il genelinde bu geceden Perşembe (29.10.2026) sabahına kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Açıklamada ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden Perşembe (29.10.2026) sabah saatlerine kadar itibaren etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Elazığ il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, hortum riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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