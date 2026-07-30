Haberler

Mersin’deki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale

Mersin’deki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin’in Aydıncık ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlerin yerleşim alanları ile seralara ulaşmaması için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda ekip sevk edildi. 1 söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz, 10 su tankeri, 5 itfaiye aracı ile çok sayıda orman işçisi ve teknik personel bölgede görev yaparken, Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali bünyesindeki Akkuyu İtfaiye Birimi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zaman zaman yön değiştiren alevlerin yerleşim alanları ve seralara yaklaşması üzerine ekipler bu bölgelerde tedbirlerini artırdı. Yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için havadan ve karadan müdahale aralıksız sürdürülüyor. Yangın nedeniyle Mersin-Antalya D-400 kara yolunun Aydıncık-Anamur güzergahında ise trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'deki 'paralı figüran' iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı

CHP'deki figüran krizinde yeni gelişme! İki ismi savcı çağırdı
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın

9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı! Herkese bu mesaj gitti
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?

Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: Dudak uçuklatan cinsten
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rekor transferdi! Bayern Münih Sacha Boey'i sildi

Rekor transferdi! Korktuğu başına geldi
Arjantin’de araçlar kara gömüldü: 100’den fazla turist mahsur kaldı

Kar fırtınası araçları kara gömdü: 100’den fazla turist mahsur kaldı
Dünya Kupası satılıyor! UEFA'dan boykot kararı

Futbolda deprem: Dünya Kupası satılıyor!

ABD'nin kripto para yasasına yeni engel

ABD'nin kripto para yasasına yeni engel
2 çocuk babasıydı! Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi

2 çocuk babasıydı! Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'tan ilk mesaj: Aklım ve kalbim Üsküdar'ın sokaklarında

Gözaltındaki Sinem Dedetaş'tan ilk mesaj! Kendi el yazısıyla gönderdi
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası

Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte bundan sonraki yol haritası