Mersin’deki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale

Mersin'in Aydıncık ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlerin yerleşim alanları ile seralara ulaşmaması için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda ekip sevk edildi. 1 söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz, 10 su tankeri, 5 itfaiye aracı ile çok sayıda orman işçisi ve teknik personel bölgede görev yaparken, Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali bünyesindeki Akkuyu İtfaiye Birimi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zaman zaman yön değiştiren alevlerin yerleşim alanları ve seralara yaklaşması üzerine ekipler bu bölgelerde tedbirlerini artırdı. Yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için havadan ve karadan müdahale aralıksız sürdürülüyor. Yangın nedeniyle Mersin-Antalya D-400 kara yolunun Aydıncık-Anamur güzergahında ise trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı