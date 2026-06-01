Mavi Dolunay, görsel şölen sundu

Adana'nın Kozan ilçesinde Mavi Dolunay, tarihi Anavarza Antik Kenti ve Kozan Kalesi ile birleşince kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gökyüzü meraklılarının ilgiyle takip ettiği Mavi Dolunay, Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi ve doğal güzelliklerle aynı karede görüntülendi. Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişiyle bilinen Anavarza Antik Kenti, Kozan Kalesi üzerinde yükselen dolunay, ortaya etkileyici manzaralar çıkardı.

Yeşil zeytin ağaçlarının arasından izlenen dolunay, geceye ayrı bir güzellik kattı. - ADANA

