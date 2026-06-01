Mavi Dolunay, görsel şölen sundu
Adana'nın Kozan ilçesinde Mavi Dolunay, tarihi Anavarza Antik Kenti ve Kozan Kalesi ile birleşince kartpostallık görüntüler oluştu. Gökyüzü meraklılarının ilgiyle takip ettiği bu doğa olayı, yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip antik kent ve kale üzerinde etkileyici manzaralar sundu.
Yeşil zeytin ağaçlarının arasından izlenen dolunay, geceye ayrı bir güzellik kattı.
