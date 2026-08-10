Manisa'da Aile Kampı: Spil Dağı'nda Doğayla İç İçe Bir Hafta Sonu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilen "Aile Kampı" etkinliklerinin Manisa ayağı, Spil Dağı Milli Parkı'nda 30 ailenin katılımıyla gerçekleşti. İki gün süren etkinlikte çocuklar atölyelerle doğa bilinci kazanırken, aileler şehrin stresinden uzaklaşıp doğayla iç içe huzurlu bir hafta sonu geçirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl "Baba-Çocuk Kampı" adıyla düzenlenen ve yoğun ilgi gören etkinlik, bu yıl kapsamı genişletilerek "Aile Kampı" formatıyla Türkiye genelindeki 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. En kapsamlı aile ve doğa temalı organizasyonlardan biri olan bu etkinliğin Manisa ayağına ise Spil Dağı Milli Parkı ev sahipliği yaptı.

Hafta sonu boyunca süren ve 30 ailenin çadır kurarak katıldığı organizasyonda; çocuklar sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazanırken, aileler de şehir hayatının stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe huzurlu iki gün geçirdi.

"Amacımız doğayla bağı güçlendirmek"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı, "Doğa ve Aile" temasına dikkat çekti. Ernalçacı; etkinliğin temel amacının ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek, çocuklarda doğa ve koruma bilinci oluşturmak ve sürdürülebilir doğa turizmini teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Spil Dağı Milli Parkı'na gelen aileler, görevliler tarafından karşılanarak çadır alanlarına yerleştirildi. Ardından Milli Park görevlileri rehberliğinde bir doğa yürüyüşü düzenlendi. Ziyaretçi Merkezi'nde yapılan sunumla Spil Dağı'nın flora ve faunası hakkında bilgiler alan katılımcılar için zengin atölye programları gerçekleştirildi.

Çocuklar; yaprak, kozalak ve taş boyama, doğa materyallerinden resim yapma, kuş evi/yemliği ve tohum topu yapımı gibi etkinliklerle eğlenerek öğrendi. Yaklaşık 25 vahşi hayvan tahnitinin sergilendiği müze gezisinin ardından sıfır atık ve doğa dostu yaşam konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Öğleden sonra ise Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde halat çekme, çuval yarışı, oryantiring ve doğa temalı bilgi yarışmaları düzenlendi. Manisa İl Müftülüğü'nün katkılarıyla verilen okçuluk eğitiminde çocuklar ok atma deneyimi yaşadı. İlk günün yorgunluğu, kamp ateşi etrafında toplanılması ve teleskopla yapılan yıldız gözlemi ile atıldı.

Yılkı atları sabah yürüyüşüne eşlik etti

Kampın ikinci günü, 1300 metre rakımda gerçekleştirilen sabah yürüyüşü ile başladı. Spil Dağı'nın simgesi olan yılkı atlarından bir grubun yürüyüş sırasında ailelere eşlik etmesi, hem çocuklar hem de yetişkinler için unutulmaz ve neşeli anlara sahne oldu.

Yürüyüşün ardından Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri tarafından "Doğa ve Aile" teması çerçevesinde aile bağlarının kuvvetlendirilmesi ve doğaya sahip çıkılması konularında eğitimler verildi.

Ziyaretçi Merkezi'nde katılımcı ailelere belgelerinin takdim edilmesiyle devam eden "Aile Kampı", 1517 metre rakımlı Orman Yangın Gözetleme Kulesi'ne yapılan inceleme gezisi ve 1250 metre rakımdaki Turan Bayraktepe Seyir Terası'ndan Manisa manzarasının izlenmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı