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Manavgat'taki orman yangınının enerjisi düşürüldü

Manavgat'taki orman yangınının enerjisi düşürüldü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sarp arazide çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonucu yangının enerjisi düşürüldü, kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sarp ve dağlık arazide çıkan orman yangınının enerjisi havadan ve karadan devam eden müdahale sonucu düşürüldü.

Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarında öğlen saatlerinde sarp ve dağlık arazide çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel müdahale ederken, ekiplerin bölgede söndürme çalışmaları havadan ve karadan tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerin alevlerle müdahalesine STK'lara bağlı arama kurtarma ekipleri ve askeri helikopterlerde söndürme çalışmalarına destek verdiği yangının enerjisi yaklaşık 10 saatlik çalışma sonucunda düşürüldü.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Manavgat'ta meydana gelen yangının enerjisini, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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