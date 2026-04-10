Malazgirt'te Polis Haftası'na sürpriz kutlama

Muş'un Malazgirt ilçesinde Ziraat Odası, Polis Haftası dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz bir etkinlik düzenledi. İhbarla olay yerine gelen polisler, pasta ve alkışlarla karşılandı.

Malazgirt Ziraat Odası tarafından yapılan sürpriz organizasyonda, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri pasta ve alkışlarla karşılandı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen sürpriz etkinlikte, görev için ihbar üzerine Ziraat Odası'na gelen polis ekipleri, pasta ve konfetilerle karşılanarak unutulmaz anlar yaşadı. Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ve oda çalışanları tarafından organize edilen etkinlikte, önceden yapılan ihbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, kapıda alkışlar eşliğinde karşılandı. Hazırlanan pasta kesilerek polislerin günü kutlanırken, konfetilerin patlatılmasıyla renkli görüntüler oluştu. Samimi ortamda gerçekleşen kutlamada polis ekiplerine teşekkür edilerek moral verildi.

Başkan Tahsin Kılıç, yaptığı açıklamada toplumun huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan polislerin her zaman yanında olduklarını belirterek, Polis Haftası kapsamında böyle bir sürpriz hazırladıklarını ifade etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu

İran 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 müzakere şartı koştu
İspanya’da festivalde Netanyahu kuklası yakıldı

Netanyahu'yu kafayı taktığı Avrupa ülkesinde havaya uçurdular!
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal

İğrenç yazışmalar geri getirildi! Kadınların fotolarını gönderip...
Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar

Gözler transferindeydi! Barış Alper için resmi açıklama
İspanya’da festivalde Netanyahu kuklası yakıldı

Netanyahu'yu kafayı taktığı Avrupa ülkesinde havaya uçurdular!
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi