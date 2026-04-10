Malazgirt'te Polis Haftası'na sürpriz kutlama

Malazgirt Ziraat Odası tarafından yapılan sürpriz organizasyonda, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri pasta ve alkışlarla karşılandı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen sürpriz etkinlikte, görev için ihbar üzerine Ziraat Odası'na gelen polis ekipleri, pasta ve konfetilerle karşılanarak unutulmaz anlar yaşadı. Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ve oda çalışanları tarafından organize edilen etkinlikte, önceden yapılan ihbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, kapıda alkışlar eşliğinde karşılandı. Hazırlanan pasta kesilerek polislerin günü kutlanırken, konfetilerin patlatılmasıyla renkli görüntüler oluştu. Samimi ortamda gerçekleşen kutlamada polis ekiplerine teşekkür edilerek moral verildi.

Başkan Tahsin Kılıç, yaptığı açıklamada toplumun huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan polislerin her zaman yanında olduklarını belirterek, Polis Haftası kapsamında böyle bir sürpriz hazırladıklarını ifade etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı