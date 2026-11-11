Lüleburgaz'da ilkokul öğrencilerine su tasarrufu ve gıda hijyeni eğitimi verildi

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ilkokul öğrencilerine su tasarrufu, sağlıklı beslenme ve gıda hijyeni konularında farkındalık eğitimi verildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, ilkokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere suyun verimli kullanılması, su israfının önlenmesi, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi ile gıda hijyeni konularında bilgiler aktarıldı. Öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmasının hedeflendiği eğitimde, günlük yaşamda su tasarrufu sağlamak ve gıda güvenliğini korumak için dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Gerçekleştirilen eğitimle çocukların hem çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine hem de sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına katkı sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı