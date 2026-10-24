Kütahya polisi orman personeline yasadışı kenevirle mücadele eğitimi verdi

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzman personeli tarafından İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığının emirleri doğrultusunda, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzman personelince verilen eğitimde, özellikle ormanlık alanlarda görev yapan personel ile sera ve benzeri kapalı alanlarda kontrol ve denetim gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanlığı personeline yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

Eğitim kapsamında kenevir bitkisinin tanınması ve tespit edilmesi, yasadışı kenevir ekimi ve gizleme yöntemleri ile bu suçlara ilişkin uygulanacak idari ve adli işlemler ayrıntılı şekilde ele alındı.

Gerçekleştirilen eğitimle, ilgili personelin yasadışı kenevir ekiminin tespit edilmesi ve bu tür suçlarla mücadeledeki farkındalığının artırılması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı