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Kütahya'da Orman Yangınına Karşı Köy Köy Bilinçlendirme

Kütahya'da Orman Yangınına Karşı Köy Köy Bilinçlendirme
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Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve yangın riski nedeniyle sorumluluk alanındaki köylerde vatandaşları bilinçlendiriyor. Ekipler, anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve çevrenin temiz tutulması konusunda uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, duman veya alev görülmesi halinde vakit kaybetmeden Alo 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğinin altını çiziyor.

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve orman yangını riskinin devam etmesi nedeniyle Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanındaki köylerde vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Köy köy dolaşarak vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, camilerden yapılan anonsların ardından orman yangınlarının önlenmesine yönelik önemli uyarılarda bulundu. Yapılan bilgilendirmelerde özellikle anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ve ormanlara yakın bölgelerde ateşle bahçe temizliği yapılmaması, sigara izmariti atılmaması ve çevreye çöp bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Ekipler ayrıca, muhtemel bir yangının erken müdahaleyle büyümeden kontrol altına alınabilmesi için duman veya alev görülmesi halinde vakit kaybetmeden Alo 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranarak ihbarda bulunulmasının hayati önem taşıdığını hatırlattı.

Yetkililer, vatandaşların göstereceği duyarlılığın ormanların korunmasında büyük önem taşıdığını belirterek, herkesin alınan tedbirlere titizlikle uymasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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