Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya'da Mehmetçik Hatıra Ormanı 11 Kasım'da 500 fidanla büyüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da Mehmetçik Hatıra Ormanı 11 Kasım'da 500 fidanla büyüdü Haber Videosunu İzle
Kütahya'da Mehmetçik Hatıra Ormanı 11 Kasım'da 500 fidanla büyüdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Mehmetçik Hatıra Ormanı'na yaklaşık 500 fidan daha dikildi. Son üç yılda ormana 15 bin 500 fidan kazandırıldığı belirtilen etkinlikte, doğanın korunması ve gelecek nesillere yeşil çevre bırakılmasının önemine dikkat çekildi.

Kütahya'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda yaklaşık 500 fidan toprakla buluşturuldu. Son üç yılda 15 bin 500 fidanın dikildiği orman, yeni fidanlarla büyümeye devam ediyor.

2023 yılında açılışı gerçekleştirilen Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda düzenlenen tören, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılmasının önemine dikkat çekildi.

"Üç yılda 15 bin 500 fidan diktik"

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Toprakla buluşturulan her fidanın geleceğe duyulan güvenin, emeğin, umudun ve vatan sevgisinin simgesi olduğunu belirten Baş, dikilen fidanların çocuklara daha yeşil ve yaşanabilir bir Türkiye bırakılmasına katkı sağlayacağını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yalnızca vatan savunmasında değil, doğal ortamın korunması ve geliştirilmesinde de sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan Baş, vatan sevgisinin doğal zenginlikleri korumakla daha da anlam kazandığını dile getirdi. Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda son üç yılda yaklaşık 15 bin 500 fidanın toprakla buluşturulduğunu aktaran Baş, düzenlenen etkinlikle yaklaşık 500 fidanın daha dikilerek ormanın büyütüldüğünü kaydetti.

Konuşmasının sonunda ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunanlara teşekkür eden Baş'ın ardından katılımcılar fidan dikimi gerçekleştirdi.

Etkinlik, Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 62 sitede yayınlandı.
Erdoğan ile buluşan Şahbaz Şerif'ten Guterres'e yanıt: Biz kardeşiz

"Sizi birlikte görmek harika" sözüne Şahbaz Şerif'ten bomba yanıt
Hindistan'da göbeğinin yanında havai fişek yakan kadın yaralandı

Bu hareketinin bedelini ağır ödedi!
Sadece 1 dakika oynadı! Galatasaray'da ayrılık kapıda

Galatasaray'da ayrılık kapıda! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan, Ursula von der Leyen'i böyle karşıladı: Maşallah, how are you?

Erdoğan'ın söylediği tek kelime gülümsetti
18 işçiye mezar olan fabrika cenazeye çelenk gönderdi

18 canın ardından pes dedirten kare!
Kameraya yansıyan kazada kahreden son! 8 gün dayanabildi

Yaşlı adamın ölümüne neden olan kaza saniye saniye görüntülendi
Melih Gökçek'in acı günü17

Gökçek'in acı günü: Hakkınızı helal edin

11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu

Bebeğe bu nasıl yapılır? Toprağın altında verdiği mücadele ağlattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı50

Babası gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Savaşta iki bacağını kaybeden Zaher'e Vinicius Junior'dan büyük sürpriz

İyi insanlar hala var dedirten hikaye!