Caretta yavrusu ateşte can verdi

Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent Sahili'nde nesli tehlike altındaki caretta carettaların yuvalama alanında balıkçılar ya da kumsalda mangal yapanlar tarafından yasak olmasına rağmen yakılan ateş, denize ulaşmaya çalışan bir yavru carettanın ölümüne neden oldu.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tehlike altındaki türler listesinde yer alan caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarından bir tanesi yumurtadan çıkarak denize ulaşmaya çalıştığı sırada 6,7 kilometrelik Boğazkent kumsalının yaklaşık 1 kilometrelik tamamen halka açık bölümünde, önceki gece balıkçılar ya da kumsalda mangal yapanlar tarafından yakılan ateş yüzünden yanarak telef oldu.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) tarafından yürütülen Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi'nde 2 yıldır gönüllü çalışan Burcu Kotan, "Boğazkent aslında otellerle ve günübirlik yapılarla dolu bir bölge. Ama bu kumsalın doğu kısmında sazlık bir alan bulunmakta. Burası aslında deniz kaplumbağaları için çok uygun bir ortam. Oldukça da yoğun bir bölge. Biz her sabah rutin arazilerimiz sırasında yuvaları kontrol ediyoruz. Ayrıca, birtakım arazi problemleriyle de karşılaşıyoruz. Dün yakılmış ve söndürülmemiş bir ateşin üzerinden yuvadan çıkıp denize gitmeye çalışan bir yavrunun geçerken yanarak öldüğünü tespit ettik. İnsanların bu konuda çok daha bilinçli olması gerekiyor. Buradaki insanlar aslında deniz kaplumbağalarına çok alışıklar. Hepsi aslında tanıyorlar, bir şekilde ya gece yetişkin hayvanları ya da gündüz yavru hayvanları görmüşler ama yine de burada yeterince dikkatli davranmadıklarını düşünüyorum. Bu ateşlerin söndürülmesi ya da çöplerin yere bırakılmaması, cam kırıklarının olmaması gerekiyor. Bu hayvanların yaşamaya devam edebilmeleri, soylarını devam ettirebilmeleri için herkesi daha bilinçli olmaya davet ediyorum" dedi.

Yaşananlar nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirten EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat ise "Bu yavru sadece denize gitmek istemişti, ama yakılan ateşte can verdi. İnsanlık nerede diyeceğim? Sabahın o saatlerinde havalar soğuk oluyor. Balıkçılar ateş yakıyor ve ısınmaya çalışıyorlar. Benim ekip arkadaşlarım da sabahın o saatinde araziye çıktığı için onlar da üşüyor. Ama yanlarına polar, kazak gibi şeyler alıyorlar. İnsanlar o ateşi yaktığında böyle sonuç vereceğini bilmiyorlar. Ateş yakmak yasak, ayrıca o ateşin orada nasıl sonuç vereceğini de insanların bilmesi gerekiyor. Gece geç saatlerde geliyorlar ve ısınmak için ateş yakıyorlar. Bir ateşin nasıl bir sonuca sebep olduğunu insanların görmesi lazım. Sen üşüyorsun, ısınmaya ihtiyacın var, tamam ama orada başka bir yaşam da var. Yuvasından çıkan yavru oradan geçerken yanıyor. 6,7 kilometrelik Boğazkent Sahil'i ve 1 kilometrelik kısmı geceleri yuvaların olduğu alanlara araç girişleri yapılan ve çöplerin, şişelerin kırılıp bırakılıp gittiği alan" diye konuştu.

Olayla ilgili sorumluların bulunması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı