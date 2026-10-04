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Kozan'da yıldırım isabet eden binadan kopan betonlar 2 otomobile hasar verdi

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Kozan'da yıldırım isabet eden binadan kopan betonlar 2 otomobile hasar verdi
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Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve şiddetli sağanakta bir binaya yıldırım isabet etti. Kopan beton parçaları park halindeki 2 otomobile hasar verirken, elektrik kesintisi nedeniyle asansörde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan fırtına ve şiddetli sağanakta düşen yıldırım korkuttu. Yıldırım düşen binadan kopan beton parçaları 2 otomobilde hasara yol açtı.

Kozan ilçesinde akşam saatlerinde yaklaşık 15 dakika süren şiddetli sağanak sırasında çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Yağış ve fırtınanın etkili olduğu dakikalarda meydana gelen deprem de vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Rahime Yüce Apartmanı'na yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle apartmandan kopan beton parçaları, bina önünde park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Elektrikler kesildi, 3 kişi asansörde mahsur kaldı

Şiddetli yağış ve yıldırımların ardından bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Elektriklerin kesilmesi nedeniyle bir apartmanın asansöründe mahsur kalan 3 kişi, görevlilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kısa süreli etkili olan fırtına, sağanak ve yıldırımlar ilçe genelinde hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşların yaşadığı panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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