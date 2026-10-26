Kastamonu'da yoğun sis görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü, ulaşımı etkiledi

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Kastamonu'da etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesi, Kastamonu- Ankara kara yolu, Doğu Çevre Yolu ve Batı Çevre yolu başta olmak üzere birçok güzergahta yer yer 50 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kalıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı