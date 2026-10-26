Kastamonu'da yoğun sis görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü, ulaşımı etkiledi

Kastamonu'da yoğun sis görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü, ulaşımı etkilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Kastamonu-Ankara kara yolu ve çevre yollarında görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kalıyor.
Kastamonu'da etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesi, Kastamonu- Ankara kara yolu, Doğu Çevre Yolu ve Batı Çevre yolu başta olmak üzere birçok güzergahta yer yer 50 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kalıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı