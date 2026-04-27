Kars'ta çevre yatırımı: Atıksu Arıtma Tesisi Projesinde çalışmalar sürüyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) üst düzey yöneticileri ve teknik heyeti, Kars'ta yapımı devam eden "Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri" inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu başkanlığındaki heyette; Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı Hakkı Kocaman, Daire Başkan Yardımcısı Sinan Karadağ, Şube Müdürleri Aynur Talak Akın ve Volkan Sütgel ile teknik personeller yer aldı. Heyete ayrıca Bölge Müdürü Serdar Kotan, Bölge Müdür Yardımcıları Can Aslanoğlu ve Sefa Doğrukan ile birlikte şube müdürleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

"Sahada teknik inceleme ve değerlendirme"

İnceleme kapsamında, projenin mevcut ilerleme durumu yerinde değerlendirilirken, imalat kalitesi, iş programı ve sahadaki teknik uygulamalar detaylı şekilde ele alındı. Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi ve projenin en kısa sürede tamamlanması için gerekli koordinasyonun önemine dikkat çekti.

"17,5 kilometrelik altyapı hattı"

Proje çerçevesinde Kars'ın evsel atık suları, şehir kanalizasyon hattının son noktalarından alınarak toplam 17 bin 500 metre uzunluğundaki kollektör hatları aracılığıyla ileri biyolojik arıtma tesisine taşınacak. Bu sayede dağınık şekilde doğaya karışan atık sular tek merkezde toplanarak çevreye zarar vermesi önlenecek.

"İleri biyolojik arıtma ile temiz deşarj"

Kurulacak modern arıtma tesisinde, atık sular ileri düzey biyolojik arıtma süreçlerinden geçirilerek evsel kaynaklı kirlilikten arındırılacak. Arıtılan su, yürürlükteki çevre mevzuatına uygun hale getirildikten sonra Kars Çayı'na deşarj edilecek.

"Çevre ve halk sağlığına büyük katkı"

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, özellikle Kars merkezde çevre kirliliğinin önemli ölçüde azaltılması, su kaynaklarının korunması ve halk sağlığının güvence altına alınması hedefleniyor. Ayrıca proje, sürdürülebilir şehircilik ve çevre yönetimi açısından bölgeye önemli katkılar sunacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı