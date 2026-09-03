Afyonkarahisar'da Su Ürünleri Denetimleri Sürüyor
Afyonkarahisar'da su ürünleri stoklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karamık Gölü'nde kontrol tekneleri eşliğinde av yasağı denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de aralıksız süreceği bildirildi.
Afyonkarahisar'da su ürünleri stoklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla denetimler aralıksız devam ediyor.
Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla kent genelindeki su kaynaklarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Karamık Gölü'nde kontrol tekneleri eşliğinde av yasağı denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı