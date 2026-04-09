Yolda oluşan çatlaklar valilik konutunu geçici olarak boşalttırıyor

Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde yürütülen inşaat faaliyetlerinin ardından yolda oluşan çatlaklar, her geçen gün genişleyerek derin yarıklara dönüştü. Güçlendirme çalışmalarına rağmen ilerleyişini sürdüren çatlaklar Valilik konutunun duvarına kadar ulaştı. Hem çatlaklıklar hem de tadilat nedeniyle Valilik konutunun geçici olarak boşaltılacağı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı