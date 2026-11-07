Karabük Keltepe'de gece boyunca yağan kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı

Karabük Keltepe'de gece boyunca yağan kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde gece boyunca etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye yaklaştı. Kent merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıktaki merkezde kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye yaklaştı.
Kent merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde gece yarısı boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.
Yağışın ardından kayak merkezinde kar kalınlığı alt günü birliklerde 10, üst günü birliklerde 30 santimetreye yaklaştı.
Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği bölgede kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı