Kahramanmaraş Göksun'da sonbahar renkleri doğaseverlere görsel şölen sunuyor

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Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçesi Göksun, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü. İlçedeki ormanlar, dağlar ve akarsu kenarları doğaseverlere adeta görsel bir şölen sunuyor.

Kahramanmaraş'ın zengin doğasını barındıran Göksun ilçesinde, sonbahar mevsimiyle birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. İlçe; ormanları, dağları, ovaları, akarsuları ve baraj gölüyle yılın her döneminde doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yaz aylarında yeşilin hakim olduğu ilçe, sonbaharın gelmesiyle sarı ve kızıl tonların öne çıktığı manzaralara sahne oluyor. Sararan yaprakların patikaları kapladığı Göksun; serin dağ havası, sessiz ortamı ve vadi manzaralarıyla doğa yürüyüşçüleri ile fotoğrafçılar için cazibe merkezi oluşturuyor.

Akarsu kenarlarında ve ormanlık alanlarda ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, Kahramanmaraş'ın doğa turizmi potansiyelini bir kez daha gözler önüne sererken; mevsimin dökülen yaprakları ve renk tonları ziyaretçilere eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı