Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: 'Venezuela depreme hazırlıklı değildi'

Japon Deprem Uzmanı, Yüksek Mühendis ve Mimar Yoshinori Moriwaki, Venezuela'da art arda meydana gelen 7.2, 7.5 ve Japonya'da meydana gelen 6.9'luk depremleri değerlendirdi. Moriwaki, "Venezuela yapılaşmasını, 1999 Depremi öncesi Türkiye olarak değerlendirebiliriz" dedi.

Venezuela'da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, can kaybının 164'e, yaralı sayısının 971'e yükseldiğini bildirdi. Japonya'da ise 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin Iwate eyaleti açıkları olan sarsıntı, yerel saatle 07.30'da 50 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem, Iwate'nin yanı sıra Aomori, Miyagi ve Hokkaido eyaletleri ile başkent Tokyo ve çevresinde de hissedildi. Sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı, ancak deniz seviyesinde küçük çaplı değişikliklerin yaşanabileceği bildirildi.

Japonya ve Venezuela'da yaşanan depremler hakkında değerlendirmelerde bulunan Japon Deprem Uzmanı, Yüksek Mühendis ve Mimar Yoshinori Moriwaki, "Japonya'da 6.9'luk deprem yaşandı ama hiçbir hasar olmadı. Venezuela'da ise ilk önce 20 kilometre derinliğinde 7.2 depremde biraz hasar yaşandı. Arkadan hemen 7.5 büyüklüğündeki deprem geldi. Bu yüzden hasar alan çok bina oldu. Sayılar şu an tam net değil ama maalesef çok insan hayatını kaybetti. Venezuela'da Japonya ve Türkiye gibi sık sık deprem olmuyor. Deprem oluyor ama çok nadir oluyor bu yüzden hazırlıklı değillerdi. Bu yüzden çok büyük bir hasar oldu" dedi.

Yoshinori Moriwaki, sözlerine şöyle devam etti: "Venezuela yapı bakımından Türkiye'ye yakın ama Türkiye şu an kentsel dönüşümlerle yapılarını güçlendiriyor. Şu anki Venezuela yapılaşmasını, 1999 Depremi öncesi Türkiye olarak değerlendirebiliriz. Bu durumda çalışmaların daha da arttırılması gerektiğini düşünüyorum." - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı