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Eskişehir'de Kaldırımda Derin Göçük: Yayalar Tehlike Altında

Eskişehir'de Kaldırımda Derin Göçük: Yayalar Tehlike Altında
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir inşaat çevresindeki kaldırımda oluşan iki derin göçük, yayalar için ciddi tehlike oluşturuyor. Taş ve tahtalarla alınan önlemler yetersiz kalırken, yetkililerin acil önlem alması bekleniyor.

Eskişehir'de bir inşaatın çevresindeki kaldırımda oluşan iki derin göçük, muhtemel kazalara davetiye çıkarıyor.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı ile Canay Sokak'ın kesiştiği noktada bir inşaat çalışması yapılıyor. İnşaat alanının çevresindeki kaldırımda, henüz bilinmeyen sebeple iki adet derin göçük oluştu. Kaldırımda yürüyen yayaları tehlikeye düşüren göçükler, muhtemel kazalara davetiye çıkarıyor. Göçükleri kapatmak için taş ve tahtalarla alınan tedbirin ise yetersiz kaldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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