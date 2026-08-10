Eskişehir'de Kaldırımda Derin Göçük: Yayalar Tehlike Altında

Eskişehir'de bir inşaatın çevresindeki kaldırımda oluşan iki derin göçük, muhtemel kazalara davetiye çıkarıyor.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı ile Canay Sokak'ın kesiştiği noktada bir inşaat çalışması yapılıyor. İnşaat alanının çevresindeki kaldırımda, henüz bilinmeyen sebeple iki adet derin göçük oluştu. Kaldırımda yürüyen yayaları tehlikeye düşüren göçükler, muhtemel kazalara davetiye çıkarıyor. Göçükleri kapatmak için taş ve tahtalarla alınan tedbirin ise yetersiz kaldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı