Iğdır'da sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı, Ağrı Dağı beyazladı

Iğdır'da etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ağrı Dağı, Pamuk Dağı ve Zor Sıra Dağları'nın zirveleri karla kaplandı.

Iğdır'da günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin çevresindeki dağlık bölgelerde kar yağışı etkili olurken, dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı. Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nda kar yağışı etkisini gösterdi. Zirveden eteklere doğru geniş bir alanda kar örtüsü oluşurken, dağ Iğdır kent merkezinden de görüldü. Yaklaşık 2 bin 900 metre rakımlı Pamuk Dağı'nın zirveleri de karla kaplandı. Iğdır ile Ağrı sınırı boyunca uzanan Zor Sıra Dağları'nda da kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kış şartları kendini göstermeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı