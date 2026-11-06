Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır'da sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı, Ağrı Dağı beyazladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı, Ağrı Dağı beyazladı Haber Videosunu İzle
Iğdır'da sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı, Ağrı Dağı beyazladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ağrı Dağı, Pamuk Dağı ve Zor Sıra Dağları'nın zirveleri karla kaplanırken, Ağrı Dağı Iğdır kent merkezinden de görüldü.

Iğdır'da etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ağrı Dağı, Pamuk Dağı ve Zor Sıra Dağları'nın zirveleri karla kaplandı.

Iğdır'da günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin çevresindeki dağlık bölgelerde kar yağışı etkili olurken, dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı. Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nda kar yağışı etkisini gösterdi. Zirveden eteklere doğru geniş bir alanda kar örtüsü oluşurken, dağ Iğdır kent merkezinden de görüldü. Yaklaşık 2 bin 900 metre rakımlı Pamuk Dağı'nın zirveleri de karla kaplandı. Iğdır ile Ağrı sınırı boyunca uzanan Zor Sıra Dağları'nda da kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kış şartları kendini göstermeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj

Fatma Betül'ün tutuklanma sürecinde Bakan Gürlek'ten bomba paylaşım
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi

Eşinden 2 yıl önce boşanmış! 8 kişinin katili bakın ne iş yapıyormuş
8 kişiyi öldüren katliam zanlısı, 'MİT görevlisiyim' deyip otomobili gasbetmiş

Katliam zanlısından pes dedirten MİT yalanı
Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth'e kesti

Seçim hezimetinin faturası ağır olacak
Anaokulu öğretmeni keşfetmişti! 10 yaşındaki Talha, Berlin'deki olimpiyattan 2 altın madalyayla döndü

Öğretmeni anaokulunda keşfetti! Talha, Berlin'den 2 altınla döndü
Fenerbahçe Tarfin'den Baskonia'ya dev fark

Fenerbahçe Tarfin'den rakibine dev fark
Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz15

Seçim hezimeti sonrası tedirgin eden mesaj
Üst üste yedinci galibiyet! Bournemouth durdurulamıyor

Bu takımı kim durdurabilecek?