Pazarsuyu Deresi'ndeki Asma Köprü Tehlike Saçıyor: Vatandaşlar Kalıcı Çözüm Bekliyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde Kovanlık grup yolu ile Yeşilhisar köyünü birbirine bağlayan Pazarsuyu Deresi üzerindeki tahta asma köprü, her yağışta vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Sel sularının etkisiyle ayakları boşalan, tahtaları çürüyen köprüden geçmek zorunda kalan vatandaşlar, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor.

Özellikle sağanak yağışların ardından debisi yükselen Pazarsuyu Deresi üzerindeki köprü, bölge halkının günlük ulaşımında en kısa güzergah olma özelliğini koruyor. Ancak yıllardır yenilenmeyen ahşap köprünün çürüyen tahtaları ve sel nedeniyle zarar gören ayakları nedeniyle her geçiş büyük risk taşıyor.

Yeşilhisar köyü sakinlerinden Mecit Baş, köprünün her geçen gün daha da tehlikeli hale geldiğini belirterek "Afetten sonra bir ay geçti ama herhangi bir çalışma yapılmadı. Yukarıda beton köprü var ancak oraya ulaşmak için yaklaşık 1,5 kilometrelik bahçe ve orman yolunu kullanmak gerekiyor. Engelli çocuğumu sırtımda taşıyarak bu yolu yürümem çok zor. Buradan geçmek zorunda kalıyoruz. Ancak köprünün ayaklarının altını sel suları boşalttı. Bir sel daha gelirse köprü tamamen sürüklenebilir ve ulaşım tamamen kesilir. Biz sadece güvenli bir yaya köprüsü istiyoruz. Demirden sağlam bir köprü yapılsın. Hastamız rahat geçsin, sağlık ekipleri rahat ulaşsın. Tek isteğimiz güvenli bir ulaşım" dedi.

Bölge sakinlerinden İbrahim Baş da köprünün artık kullanılmasının büyük risk oluşturduğunu belirterek "Burası çok sıkıntılı bir yer. Geçişimiz yok. Yukarıdaki köprüden buraya orman ve bahçe yollarını kullanarak gelmek özellikle çocuklar için neredeyse imkansız. Ahşapların büyük bölümü çürüdü. Kendi imkanlarımızla bazı onarımlar yaptık ama bu yeterli değil. Biz otoban istemiyoruz. Sadece karşıya güvenli şekilde geçebileceğimiz sağlam bir yaya köprüsü yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı