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Eskişehir'de Vandallar Hatboyu Caddesi'ne Zarar Verdi

Eskişehir'de Vandallar Hatboyu Caddesi'ne Zarar Verdi
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Eskişehir Tepebaşı ilçesindeki Hatboyu Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camlar kırıldı, saksılara zarar verildi ve kapalı bir işletmenin camlarına sprey boyayla yazılar yazıldı. Ortaya çıkan kötü görüntü vatandaşların tepkisini çekti.

Eskişehir'de bulunan Hatboyu Caddesi'nde kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çevreye zarar verilmesi tepki çekti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan Hatboyu Caddesi, zaman zaman bakımsızlığı ile gündeme geliyor. Şehre yakışmayan manzaraların ortaya çıktığı Hatboyu Caddesi, bu defa vandalların hedefi oldu. Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından; zemindeki camların kırıldığı, çevredeki saksılara zarar verildiği ve şu anda kapalı olan işletmeye ait camlara sprey boya ile yazılar yazıldığı görüldü. Ortaya çıkan kötü görüntü, vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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