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Hatay'da Veteriner Hekimlerden Kesintisiz Hayvan Sağlığı ve Üretim Seferberliği

Hatay'da Veteriner Hekimlerden Kesintisiz Hayvan Sağlığı ve Üretim Seferberliği
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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından hayvan sağlığının korunması, salgın hastalıkların önlenmesi ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması amacıyla aşılama, küpeleme, karantina testleri ve üretici eğitimleri aralıksız sürdürülüyor.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından hayvan sağlığının korunması, salgın hastalıkların önlenmesi ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması amacıyla aşılama, küpeleme, karantina testleri ve üretici eğitimleri aralıksız sürdürülüyor.

İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimler, saha çalışmaları kapsamında hayvanların tanımlanması ve kimliklendirilmesi amacıyla küpeleme işlemleri gerçekleştirirken, bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu aşılama faaliyetlerini de sürdürüyor. Ayrıca besilik ithal hayvanlara yönelik karantina testleri ile üreticilere yönelik eğitim çalışmaları da devam ediyor.

Yetkililer, yürütülen çalışmalar sayesinde hayvan varlığının kayıt altına alınmasının, hayvan sağlığının korunmasının ve bulaşıcı hastalıklarla etkin mücadelenin amaçlandığını belirtti. Çalışmalarla birlikte yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamasının ve güvenilir hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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