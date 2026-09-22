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Hatay Antakya Arpahan'da ağaçlık ve otluk yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

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Hatay Antakya Arpahan'da ağaçlık ve otluk yangını kısa sürede kontrol altına alındı.
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Hatay'ın Antakya ilçesindeki Arpahan Mahallesi'nde ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle geniş bir alana yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Arpahan Mahallesi'nde ağaçlık ve otluk alanda yangın meydana gelmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin çevredeki alanlara yayılması önlenerek yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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