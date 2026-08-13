Çarşamba'da sağanak fındık bahçelerini vurdu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası fındık hasadına hazırlanan üreticilerin bahçeleri sular altında kaldı. Birçok mahallede yaşanan su baskınları havadan görüntülendi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren ve hayatı adeta felç eden kuvvetli sağanak yağışın ardından fındık ve sebze-meyve üreticileri su baskınlarıyla mücadele ediyor. Metrekareye düşen aşırı yağış sonrası özellikle ova ve sahil kesimindeki mahallelerde tarım arazileri adeta göle döndü.

Özellikle sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak, Çarşamba Ovası'ndaki fındık bahçelerini ve sebze-meyve dikili arazileri sular altında bıraktı. Fındık hasadına hazırlanılan tarlalarda yaşanılan su baskınları, özellikle Otluk, Durusu, Çaltı ve Kumtepe Mahallelerindeki üreticileri zor durumda bıraktı. Binlerce dönümlük ekili alanda ciddi hasar meydana gelirken, sular altında kalan ürünler ve bahçeler havadan görüntülendi.

Durusu Mahallesi'nde yaklaşık 200 dönümlük fındık bahçelerinin sular altında kaldığını anlatan Üretici Nihat Zengin, "Sağanak yağış dolayısıyla yaklaşık 200 dönümlük fındık bahçemiz, sulama kanallarının tıkanması nedeniyle sular altında kaldı. Devlet Su İşleri ekipleri tarafından çalışmaların yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Yine Kumtepe Mahallesi'nde evini ve fındık bahçelerini sulara teslim eden Fatma Demirtaş, "Sabah 05.00 gibi birden yağdı. Evimi ve fındık bahçelerini su bastı. Allah'tan gelene yapacak bir şey yok. Fındıklarımız sular altında kaldı. Henüz toplayamamıştık" şeklinde konuştu.

Sahada hasar tespit çalışmaları

Su baskınlarının ardından bölge genelinde durum değerlendirmesi yapmak amacıyla Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Yıldız ve müdürlük personelleri ile Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yağıştan en çok etkilenen sahil mahallelerine giderek yerinde incelemelerde bulundular.

Etkilenen alanları inceleyerek mağdur olan üreticilere "geçmiş olsun" dilekleri iletirken, hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması ve gerekli adımların atılması için ekiplerin sahada aktif olarak görev yaptığını belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı