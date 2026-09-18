Haberler

Giresun’da Dal-Çık Projesi başladı, Güney Çevre Yolu 2027 Yatırım Programı’na sunuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun’da Dal-Çık Projesi başladı, Güney Çevre Yolu 2027 Yatırım Programı’na sunuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, kentte uzun süredir gündemde olan Dal-Çık Projesi’nde çalışmaların başladığını belirterek yaklaşık 8,5 kilometrelik Güney Çevre Yolu Projesi’nin 2027 Yatırım Programı’na sunulduğunu açıkladı.

AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, kentte uzun süredir gündemde olan Dal-Çık Projesi'nde çalışmaların başladığını belirterek yaklaşık 8,5 kilometrelik Güney Çevre Yolu Projesi'nin 2027 Yatırım Programı'na sunulduğunu açıkladı.

AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, Giresun'un ulaşım gündeminde yer alan Dal-Çık ve Güney Çevre Yolu projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dal-Çık Projesi'nde sahadaki hazırlık çalışmalarının başladığını belirten Alkan, elektrik ve telefon hatlarının deplase edilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Proje kapsamında ulaşımın aksamaması amacıyla yol bağlantıları ve kavşak düzenlemelerinin de gerçekleştirileceğini ifade eden Alkan, ardından Dal-Çık imalatlarının hız kazanacağını kaydetti.

Projenin yaklaşık iki yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını aktaran Alkan, "Henüz kazma vurulmamış olsa da Dal-Çık Projesi başladı. Şu anda çalışma yapılacak bölgede bulunan elektrik, telefon gibi hatların başka alanlara kaydırılması noktasında çalışmalar ivme kazandı. Ardından çalışmalar süresince ulaşımın aksamaması adına yol bağlantıları ve kavşak çalışmaları yapılacak. Sonrasında Dal-Çık çalışmaları hız kazanacak. Yaklaşık iki yıl içerisinde çalışmalar tamamlanacak. Şehrimizin gündeminde bulunan Dal-Çık, iki yıl sonra şehrin beklediği değil, kullandığı bir hizmet haline gelmiş olacak" dedi.

Giresun Güney Çevre Yolu Projesi hakkında da bilgi veren Alkan, projenin ilk etapta yaklaşık 8,5 kilometrelik bir güzergahı kapsadığını belirtti. Alkan, güzergahın yaklaşık 6,5 kilometresinin tünel, kalan bölümünün ise yol ve viyadüklerden oluşacağını ifade etti.

Projenin yatırım büyüklüğüne de dikkat çeken Alkan, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile birçok defa yaptığımız görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programında da görüşme fırsatı bularak projeyi ilettik. Bakanımız da projeden haberdar olduğunu, Güney Çevre Yolu'nu 2027 Yatırım Programı'na sunduğunu ve projenin yakın takipçisi olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pençe-Kilit harekatında sağ bacağını kaybeden gazi protezle ayağa kalktı! Motosiklet kullanıp köy okullarında çocuklarla buluşuyor

Bir daha motor süremem sanıyordu! Protezle hayata tutundu
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada

Maskeyle geldiği havalimanından böyle alındı
Bakan Şimşek'ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak

Bakan Şimşek'ten milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıran mesaj
'Şehidin adı siliniyor' iddiasına yalanlama! Protokol şartı ortaya çıktı

Şehidin hatırasıyla bunu yaptılar! Anında yalanlama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
Türkiye Kupası'nda inanılmaz gece! İki maçta 20 gol çıktı

Tam 20 gol atıldı! Yok böyle bir gece
Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu

Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Mahalleliyi canından bezdirdi! Gece yarısı sokağa döküldüler

Mahalleliyi canından bezdirdi! Gece yarısı sokağa döküldüler
Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin'den İran'a önemli çağrı

Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin resmen devreye girdi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi

Sesini duyunca irkildi: Mahvettin bizi
Survivor Beyza ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim

Ünlü isim ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim