Gaziantep Araban'da TOKİ'nin 32 derslikli okul inşaatı son aşamaya geldi

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Gaziantep'in Araban ilçesinde, TOKİ tarafından inşa edilen sosyal ve deprem konutları alanında yapımı devam eden 32 derslikli ilk ve ortaokulun inşaatında sona gelindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Araban ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki sosyal ve deprem konutları alanında geçen yıl yapımına başlanan 32 derslikli ilk ve ortaokulun inşaat çalışmaları son aşamaya geldi. Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, okul inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde değerlendirdi.

İnşaat çalışmalarını yürüten firma yetkilileriyle görüşen Alçık, okulun yapım süreci hakkında bilgi aldı.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçe merkezimizde bulunan TOKİ alanında yapımı devam eden okul inşaatımızda incelemelerde bulunduk. Çocuklarımızın daha modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması amacıyla sürdürülen çalışmaları yerinde değerlendirerek süreci yakından takip ediyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için eğitim yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Eğitim için el ele, hep birlikte zirveye" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı