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Ganos Dağları'nda fotokapanlar yaban hayatını ve tilki ile ev kedisini görüntüledi

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Ganos Dağları'nda fotokapanlar yaban hayatını ve tilki ile ev kedisini görüntüledi
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Tekirdağ'ın Ganos Dağları'nda ormanın farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar, karaca, yaban domuzu, tavşan, tilki, çakal, porsuk ve yaban kedisinin görüntülerini kaydetti. Görüntülerde bir tilkinin ekmek yediği sırada arkasındaki ev kedisi tarafından izlendiği de görüldü.

Tekirdağ'daki Ganos Dağları'nda kurulan fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Ormanda dolaşan karacalar, yaban domuzları, tavşanlar, tilkiler, çakallar, ve porsuklar fotokapan kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Ganos Dağları'nda yaban hayatı, fotokapanlarla kayıt altına alınıyor. Ormanın farklı noktalarına yerleştirilen kameralar, insan gözünden uzak noktalarda yaşayan hayvanların günlük yaşamına ilişkin görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Fotokapan görüntülerinde yaban domuzlarının ormanın derinliklerinde dolaştığı, tavşanların hareket halinde olduğu ve tilkilerin sessizce ilerlediği görüldü. Gece saatlerinde çakalların ve porsukların da hareketliliği kameralara yansıdı. Yaban kedilerinin ormandaki yaşamından kesitler de görüntüler arasında yer aldı.

Tilkiden ev kedisine ilginç karşılaşma

Görüntülerin en dikkat çekici anlarından birinde ise bir tilkinin ekmek yediği sırada arkasındaki ev kedisi tarafından izlendiği görüldü. Tilkinin ekmeğini yerken çevresinden habersiz olması, ev kedisinin ise onu sessizce takip etmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Ganos Dağları'nda kaydedilen görüntüler, bölgenin yaban hayatı açısından barındırdığı çeşitliliği bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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