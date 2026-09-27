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Eskişehir İnönü'de 1/4 ölçekli model uçak Türk bayrağıyla semalarda süzüldü

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Eskişehir İnönü'de 1/4 ölçekli model uçak Türk bayrağıyla semalarda süzüldü
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Eskişehir İnönü'deki Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde 1/4 ölçekli Cessna 182 model uçak Türk bayrağıyla uçtu. 110 cc motorlu model uçak, İnönü semalarında bayrağı dalgalandırırken tesisteki vatandaşlar ve havacılık meraklıları tarafından ilgiyle izlendi.

Eskişehir'de havalanan 1/4 ölçekli dev Cessna 182 tipi radyo kontrollü model uçak, arkasına bağlanan Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırarak görsel bir şölen sundu.

Türkiye'nin önemli havacılık merkezlerinden biri olan Eskişehir'in İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi, dikkat çekici bir uçuşa ev sahipliği yaptı. Havacılık tutkunlarının ilgiyle takip ettiği etkinlikte, gerçek boyutlarının dörtte biri oranında özel olarak hazırlanan Cessna 182 tipi model uçak gökyüzüyle buluştu. Üzerinde yer alan 110 cc'lik güçlü benzinli motoru sayesinde rahatlıkla irtifa kazanan dev model uçak, kuyruğuna bağlanan Türk bayrağıyla birlikte havalandı. İnönü semalarında dalgalanan ay-yıldızlı bayrak, tesisteki vatandaşlar ve havacılık meraklıları tarafından ilgiyle izlendi.

110 cc motor gücüyle bayrağı gökyüzüne taşıdı

Radyo kontrolü aracılığıyla pilotajı sağlanan 1/4 ölçekli Cessna 182 modeli, hem teknik donanımı hem de havada sergilediği performansla tam not aldı. 110 cc benzinli motorunun ürettiği yüksek çekiş gücüyle gökyüzüne tırmanan model uçak, uzun süre havada kalarak Türk bayrağını dalgalandırdı. İnönü Havacılık Eğitim Merkezi semalarında başarıyla tamamlanan gösteri uçuşunun ardından model uçak inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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