Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de tramvay arızası 1, 3, 8 ve 9 numaralı hatlarda seferleri durdurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de Uluönder durağı sonrası SSK yönünde yaşanan tramvay arızası nedeniyle 1, 3, 8 ve 9 numaralı hatlarda seferler geçici olarak durduruldu. Uluönder, SSK ve Atatürk Lisesi durakları arasında acil durum otobüsleri devreye sokuldu, arıza çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'de Uluönder tramvay durağı sonrasında meydana gelen teknik arıza sebebi ile bazı hatlarda ulaşım dururken, mağduriyet yaşanmaması için Uluönder ile Atatürk Lisesi arasında acil durum otobüsleri seferber edildi.

Eskişehir hafif raylı sistem ağı Estram hattının Uluönder tramvay durağı sonrasında, SSK yönünde henüz belirlenemeyen bir nedenle tramvay arızası meydana geldi. Yaşanan arıza yüzünden 1, 3, 8 ve 9 numaralı Otogar-SSK, SSK-OGÜ, Batıkent-SSK ile Çamlıca-SSK hatlarında tramvay seferleri geçici olarak durduruldu. Yolcuların ulaşımda aksama yaşamaması amacıyla Uluönder, SSK ve Atatürk Lisesi durakları arasında acil durum otobüsleri devreye sokularak yolcu aktarımı sağlanmaya başlandı. Ekiplerin arızayı gidermek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar Demirbilek galada ortaya çıktı

Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar büyüdü! Gören tanıyamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eyüpsultan'da çalışmayan ışıklar faciaya neden oldu! 4 yaralı

Çalışmayan ışıklar faciaya neden oldu! 4 kişi yaralandı
Sudan'da hastaneler kasten hedef alınmış: El Faşir'de 43 saldırı, 55 sağlık çalışanı öldü

Ölü taklidi yaparak kurtuldu! Hastaneye günde 25 kez saldırmışlar
İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı

İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı
Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: Gitmemeliydi ama gitti

Evlat acısı yaşayan ünlü manken: Pars gitmemeliydi
Cevdet Yılmaz'dan 'patron fonları' açıklaması: Konuşmam cımbızlanarak çarpıtıldı

Cevdet Yılmaz'dan hakkındaki dezenformasyona sert tepki
Arda Güler'in uçakta tıraş olduğu görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntüler!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray'a 10 kart göstermişti